Palmeiras derrota Goiás na estreia do novo uniforme O Palmeiras derrotou o Goiás por 3 a 2, na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo marcou a estreia do novo terceiro uniforme palmeirense, que é inspirado nos modelos do rúgbi e tem listras em dois tons de verde. Parece que deu sorte.