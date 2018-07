Palmeiras derrota o Bahia e soma os primeiros pontos fora de casa

O Palmeiras, finalmente, somou pontos como visitante neste Campeonato Brasileiro. E foi em grande estilo. Com gols de Róger Guedes, Keno, Mina e Willian, o atual campeão brasileiro derrotou o Bahia por 4 a 2, neste domingo, em Salvador, impôs ao adversário a sua primeira derrota na Fonte Nova e se afastou das últimas colocações.

A vitória leva o Palmeiras aos dez pontos e distancia o time da zona de rebaixamento. O Bahia tem o mesmo número de pontos, mas está logo à frente pelos números de gols marcados (13 a 11). Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Atlético-GO, quarta-feira, às 21 horas, no Allianz Parque. Na quinta, a equipe baiana encara o líder Corinthians, às 19h30, na capital paulista.

O JOGO

A depender do retrospecto até o início do confronto, o cenário estava desenhado para outro tropeço do Palmeiras. O time de Cuca carregava no histórico quatro derrotas em quatro jogos realizados como visitante. Pior ainda, sequer havia marcado gols. Do outro lado, o Bahia vinha de três vitórias em três jogos como mandante na Fonte Nova.

Desta vez o Palmeiras escreveu uma história bem diferente. Foi organizado taticamente e eficiente nas oportunidades que criou. O destaque do jogo foi Guerra. O venezuelano participou diretamente de dois gols (com duas assistências), foi voluntarioso na marcação e, com o time bem distribuído no gramado, participou ativamente das principais jogadas ofensivas.

No início do primeiro tempo o Palmeiras tentou surpreender o Bahia. Escalado com três atacantes (Willian, Róger Guedes e Keno), Cuca instruiu a equipe a avançar a marcação no campo de ataque e não dar espaços ao adversário na saída de bola.

Até os 10 minutos a estratégia não funcionou como o planejado e o Bahia chegou duas vezes com perigo ao gol de Fernando Prass. Com o desenrolar do jogo, a marcação encaixou, e o Palmeiras não deu espaços para o adversário criar.

Equilibrado e bem organizado em campo, o Palmeiras abriu o placar aos 17 minutos. Guerra lançou Keno, que entrou livre dentro da área e acabou derrubado por Rodrigo Becão. Na cobrança, Roger Guedes marcou o primeiro gol.

O Bahia não se intimidou e chegou a empatar o confronto quatro minutos depois, mas o assistente Bruno Boschilia acertou ao anotar impedimento de Tiago.

A marcação palmeirense continuou eficiente, até que uma bela jogada individual de Zé Rafael nos minutos finais do primeiro tempo desmoronou a defesa do clube paulista. O meia do Bahia recebeu na entrada da área, colocou a bola entre as pernas de Mina e chutou. Prass deu rebote e Edigar Junio cabeceou. Prass fez outra bela defesa, até que Vinícius empatou o jogo.

No início do segundo tempo, logo aos três minutos, o Palmeiras marcou o segundo gol com Keno, que acertou um belo chute de fora da área. O gol sofrido logo no início da etapa final abalou o Bahia. O time caiu de rendimento e poucas oportunidades conseguiu criar. Em vantagem no placar, o Palmeiras pouco se arriscou e o jogo, diferentemente do primeiro tempo, não teve a mesma emoção.

Emoção esta que só voltaria nos minutos finais. O Palmeiras ainda marcou o terceiro gol com Mina, de cabeça, após cobrança de falta de Jean. Nem deu tempo para comemorar e, dois minutos depois, João Paulo fez o segundo gol do Bahia. Nos acréscimos, Willian fechou o placar com um belo chute de fora da área para sacramentar a vitória por 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 4 PALMEIRAS

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago, Rodrigo Becão e Matheus Reis (Armero); Renê Júnior, Juninho (João Paulo), Vinícius (Gustavo Ferrareis), Zé Rafael e Mendoza; Edigar Junio. Técnico: Jorginho.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Mayke (Tchê Tchê), Yerry Mina, Juninho e Egídio; Thiago Santos (Luan), Jean e Guerra; Willian, Róger Guedes e Keno (Erik). Técnico: Cuca.

GOLS - Róger Guedes, aos 17, e Vinícius, aos 44 minutos do primeiro tempo; Keno, aos 3, Mina, aos 37, João Paulo, aos 39, e Willian, aos 47 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Keno, Willian, Juninho e Róger Guedes.

PÚBLICO - 33.166 pagantes.

RENDA - R$ 1.052.472,00.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).