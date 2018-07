Palmeiras derrota o Corinthians em Itaquera e amplia crise do rival

O temido Itaquerão ganhou mais um motivo neste sábado para ser considerado pela torcida do Palmeiras uma filial do clube. Os 34 jogos de invencibilidade do Corinthians no estádio ruíram diante da superioridade do líder do Campeonato Brasileiro. A vitória categórica por 2 a 0 fez jus ao futebol de quem briga pelo título e reforçou o retrospecto positivo na casa corintiana. Foi o segundo triunfo em quatro partidas.

Se desde agosto do ano passado o Corinthians não perdia em casa, o Palmeiras chegou ao nono jogo invicto na competição. O momento positivo faz o time de Cuca abrir quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo e ver o tradicional rival ficar mais uma rodada longe do G-4, punido pela dificuldade em criar.

Com a tranquilidade de quem "domou" a ferocidade do ambiente, o Palmeiras marcou um gol em cada tempo. Em um clássico tenso, saiu em vantagem quem conseguiu se acalmar mais cedo. Os dois times começavam o dérbi pressionados por dois tropeços seguidos nas rodadas anteriores.

O temor era duplo, pois o fracasso de perder para o rival na rodada de sábado significava correr o risco de cair na tabela após as partidas de domingo.

Mesmo diante da imensidão de 40 mil corintianos na arena foi o Palmeiras quem conseguiu o melhor calmante do futebol, o gol. Aos quatro minutos, logo na primeira investida, Vilson afastou mal cruzamento. A bola ficou para Moisés finalizar duas vezes para marcar.

A vantagem deu tranquilidade ao Palmeiras e ao Corinthians, uma situação rara na nova arena. A afobação evidente para buscar o empate fez o time errar demais. A torcida, grande colaboradora para o poderio da equipe em Itaquera, passou a pesar contra, ao transmitir ansiedade e insegurança.

Vaias para o técnico Cristóvão Borges no anúncio da escalação antecederam um protesto na área destinada às organizadas, já no intervalo. A insistência em colocar uma faixa causou discussão com seguranças da arena. Uma proteção da arquibancada foi quebrada e precisou ser substituída. A polícia precisou ir ao local para acalmar alguns torcedores.

Para reverter o cenário desfavorável, o Corinthians colocou Romero no segundo tempo. A equipe tentou ser mais veloz e menos previsível. Continuou difícil. A bola chegava ao ataque sem ter quem a fizesse distribuir o jogo. No Palmeiras, Moisés é quem fazia esse papel com maestria. A ótima atuação dele minimizou a ausência de Gabriel Jesus, suspenso.

A insistência corintiana chegou a acuar o rival por alguns instantes, até Léo Príncipe ser expulso. Na cobrança da falta, Mina completou de cabeça. Foi o estopim para a ira da torcida contra Cristóvão. A arena se voltou contra o Corinthians por ter admitir a superioridade do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 2 PALMEIRAS

CORINTHIANS - Cássio; Léo Principe, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Cristian (Marquinhos Gabriel); Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca (Romero); Gustavo. Técnico: Cristóvão Borges.

PALMEIRAS - Jailson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Gabriel (Thiago Santos), Moisés e Tchê Tchê; Dudu (Rafael Marques), Erik e Leandro Pereira (Róger Guedes). Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

GOLS – Moisés, aos 4 minutos do primeiro tempo, Mina, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Balbuena, Gabriel, Leandro Pereira, Léo Principe, Moisés, Thiago Santos.

CARTÃO VERMELHO – Léo Principe.

RENDA – R$ 2.344.829,00.

PÚBLICO – 40.173 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo.