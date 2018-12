Palmeiras derrota o São Paulo nos pênaltis e é campeão da Copa RS Sub-20

O Palmeiras conquistou mais um título na temporada 2018 do futebol brasileiro. O time alviverde disputou a final da Copa RS, tradicional torneio das categorias de base, enfrentando o São Paulo. E venceu mais uma final sobre o rival paulista, triunfando nos pênaltis por 4 a 3 após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Os dois times reeditaram a decisão da temporada 2017. Na ocasião, o Palmeiras buscava o primeiro título no torneio. No entanto, foi o vice-campeão ao cair para o tricolor, que havia vencido também as duas edições anteriores, em 2015 e 2016.

Desta vez, o atual campeão brasileiro do futebol profissional chegou invicto à decisão do torneio, que até 2014 era chamado de Brasileirão Sub-20, até que a CBF decidiu organizar seu próprio torneio. Na competição gaúcha, o alviverde venceu o Internacional também nos pênaltis, por 8 a 7, outra vez após um empate por 1 a 1 no tempo normal. O São Paulo, por sua vez, derrotou o Vasco por 2 a 1 para garantir sua quarta disputa seguida de título.

Dentro de campo, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar pouco antes do intervalo, com o atacante Papagaio - já experimentado no time principal, ele marcou o seu sétimo gol no torneio. O São Paulo, por sua vez, empatou o jogo logo no início da segunda etapa com Toró, e seguiu tendo mais posse de bola, mas sem conseguir tirar a igualdade do placar também por conta do forte calor, e o jogo foi para os pênaltis, onde o alviverde saiu campeão.

Invicto, o Palmeiras chegou à marca de 22 gols marcados no torneio, após sete partidas. Na sexta final entre torneios da base, o embate com o São Paulo ficou empatado em três a três: o clube alviverde venceu também as finais do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-17. A equipe tricolor, por sua vez, triunfou na Supercopa e nos Paulistas Sub-13 e Sub-15.