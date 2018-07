Palmeiras derrota os adversários em 67% dos jogos no Palestra Itália

"São 100 anos de histórias, de lutas e de glórias, te amo meu Verdão". A letra, entoada pelos torcedores do Palmeiras não significa apenas apoio aos jogadores que estão em campo. Apesar de curto, o verso diz muito sobre a história do clube e une o amor dos palmeirenses ao saldo positivo que o clube paulista possuía quando mandava os seus jogos para o antigo Palestra Itália.

Desde que estreou no estádio (ainda com o nome de Parque Antártica), em 21 de abril de 1917, com uma sonora

goleada por 5 a 1 sobre o Internacional de São Paulo, o Palmeiras possui um histórico para lá de positivo no local. Ao todo, foram 1570 jogos, sendo 1063 vitórias, 318 empates e 189 derrotas, com uma média de 67% de triunfos.

Apesar ter feito o seu primeiro jogo no estádio em 1917 e mandar com constância suas partidas para o local, só três anos depois o Parque Antártica passou a ser propriedade do Palestra Itália. Com o apoio da Cia. Matarazzo, o terreno foi comprado por 500 contos de réis (cerca de R$ 600 mil).

Mesmo assim, o primeiro título da equipe na sua casa só foi conquistado após seis anos. Em um torneio marcado pela divisão entre os clubes que desejavam se profissionalizar e os que desejavam permanecer no amadorismo, o Palmeiras optou pela primeira opção e de forma invicta, chegou ao seu segundo título do Campeonato Paulista. A conquista e o levantamento do troféu foram realizados na última rodada, quando o time goleou o Sílex por 7 a 1, no dia 5 de setembro de 1926.

GOLEADAS

O local também foi palco da maior goleada já aplicada pelo Palmeiras em seus 100 anos de existência. No dia 8 de agosto de 1920, o clube goleou mais uma vez o Internacional de São Paulo. Desta vez, o placar foi encerrado com o time alviverde vencendo por 11 a 0.

Foi no estádio também que o Palmeiras comemorou a maior goleada sobre o seu arquirrival. Em 5 de novembro de 1933, pelo segundo Turno do Torneio Rio-São Paulo, o time bateu o Corinthians por nada mais nada menos do que 8 a 0. O resultado alternativo é comemorado e relembrado até hoje pelos torcedores alviverdes mais fanáticos.

PÚBLICO

O Campeonato Paulista também está na memória do torcedor mais afincado com o Palestra Itália na edição de 1976. Mesmo que a capacidade do estádio fosse de 29.283 lugares, 40.283 torcedores invadiram a rua Turiassu para ver a apertada vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o XV de Piracicaba, no dia 18 de agosto. O público presente, que ainda é o maior da história do estádio, pode ser batido nos próximos jogos, com a reforma da nova arena, que possui agora 43.600 assentos.

ÚLTIMAS CONQUISTAS

O Palmeiras não ganhou muitos títulos no Palestra Itália devido ao fato das diretorias do clube preferirem utilizar o Estádio do Morumbi nas decisões por conta de sua capacidade. No entanto, o título mais importante da história do time alviverde foi conquistado em sua própria casa. Na Libertadores de 1999, depois de ser derrotado por 1 a 0 na Colômbia, a equipe entrou em campo precisando da vitória contra o Deportivo Cali. Com tentos marcados por Evair e Oséas na partida terminada em 2 a 1, a partida foi para os pênaltis, em que o Palmeiras foi campeão, após vencer por 4 a 3.

Um ano antes, o time também havia conquistado outro torneio continental. Em dezembro, o Palmeiras reverteu a vantagem que era do Cruzeiro após ser derrotado por 2 a 1 em Minas Gerais, e com tento marcado pelo paraguaio Arce de falta no Palestra Itália, o clube sagrou-se campeão da Copa Mercosul.

O último título do Palmeiras conquistado no Palestra Itália não ocorreu há tanto tempo. Após investimento da Traffic, o clube montou um forte time liderados por Valdivia, Diego Souza, Henrique, Kleber e Alex Mineiro, e que comandados por Vanderlei Luxemburgo, conquistaram o Campeonato Paulista de 2008. Após ganhar de 1 a 0 sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, a equipe confirmou a conquista depois de golear o time campineiro por 5 a 0, em São Paulo.