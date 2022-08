Palmeiras derruba maldição e volta a ganhar disputa de pênaltis após dois anos

Abel Ferreira, enfim, viu seu time sair vencedor em uma disputa de penalidades. A classificação heroica do Palmeiras às semifinais da Libertadores sobre o Atlético Mineiro representou a quebra da maldição da marca da cal, dado que a equipe havia perdido as últimas cinco disputas e não ganhava dessa maneira há dois anos, quando foi campeão paulista em cima do arquirrival Corinthians.

Sob o comando de Abel, o Palmeiras havia saído derrotado em disputas de pênaltis na Copa do Brasil 2022 (São Paulo), Copa do Brasil 2021 (CRB), Recopa Sul-Americana 2021 (Defensa y Justicia), Supercopa do Brasil 2021 (Flamengo) e Mundial de Clubes 2020 (Al Ahly).

Nesta quarta, porém, o enredo foi diferente. Sem Danilo, expulso ainda no primeiro tempo, e Gustavo Scarpa, que levou o vermelho na etapa final, o Palmeiras sustentou o empate sem gols heroicamente e se mostrou concentrado e eficiente da marca da cal.

Todos os seis batedores palmeirenses acertaram. Foram às redes Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Piquerez, Rony e Murilo, o incumbido de bater a última cobrança, já alternada depois de Weverton ter defendido o chute de Rubens.

"As cobranças de pênalti foram de excelência. Foi uma noite perfeita", resumiu Weverton. O goleiro recebeu uma informação que foi determinante para a defesa. "Eu estudo muito pênalti. Eu sempre vejo as possibilidades num jogo normal ou na disputa. Recebi uma informação do preparador de goleiros. Ele me disse que o Rubens era um dos poucos que batia naquele canto e a informação valeu a classificação".

Cabe lembrar que acertaram suas cobranças alguns atletas que haviam errado em outras ocasiões, casos de Gómez (Recopa 2021), Zé Rafael (semifinal do Paulistão 2019) e Rony (disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes 2021).

Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras se colocou entre os quatro melhores times da Libertadores e continua vivo na briga pelo tetra continental. Nas semis, vai enfrentar Estudiantes ou Athletico-PR, que duelam nesta quinta-feira, na Argentina. No primeiro duelo, em Curitiba, deu empate sem gols.