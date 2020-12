Palmeiras desafia queda de produção e cansaço para chegar à quinta final de Copa do Brasil

Um Palmeiras com mais motivação do que condições físicas entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o América-MG pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe do técnico português Abel Ferreira pode fazer o clube alviverde chegar pela quinta vez à final do torneio mesmo abaixo da forma ideal para o confronto. O time vai disputar o 46º jogo desde a retomada do calendário e há quatro meses não tem uma semana livre para treinar.

O extremo cansaço da maratona é um dos desafios que mais preocupa o treinador português. O Palmeiras vem de três partidas com atuações ruins na derrota para o Inter, no empate em 1 a 1 com o próprio América-MG e na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Agora, fora de casa, a equipe precisa de uma vitória simples para confirmar a passagem à decisão. Em caso de nova igualdade a vaga será definida nos pênaltis.

Leia Também Paulistas jogam semifinais ameaçados por desvantagens inéditas nesta Copa do Brasil

O próprio treinador palmeirense admite estar sem saída. Os jogadores estão tão desgastados que não têm como treinar. O time tem se reunido para fazer treinos de posicionamento com os atletas parados em campo, para não se cansarem ainda mais. Grande parte da preparação tem sido com vídeos e conversas no auditório. A recuperação física é a maior aliada do clube neste momento.

"Não temos tempo para treinar desde que cheguei, não conseguimos fazer exercícios. Não dá para treinar, a única forma que tenho é treino tático específico parado e treino de vídeo. Somos uma equipe que está no red line (linha vermelha), no risco da lesão. Não tem outra forma como fazer", lamentou o técnico português. "Vamos sempre jogar. Não tive nenhuma vez quatro dias para me preparar para um jogo, nem eu nem os jogadores", comentou.

O Palmeiras vai disputar o 10º jogo neste mês de dezembro preocupado em arrumar soluções. Vários atletas têm atuado no sacrifício nas últimas partidas e não há previsão de alívio. A equipe tem na semana que vem a semifinal da Copa Libertadores contra o River Plate e, por isso, vai treinar na manhã de quinta-feira e até no sábado e no domingo para ter uma boa preparação.

O clube tem no histórico a participação em cinco finais da Copa do Brasil: 1996, 1998, 2012 e 2015. Nessas três últimas ocasiões o Palmeiras foi campeão. Para garantir uma nova classificação, a equipe deve ter entre as novidades jogadores que foram reservas no domingo para ganharem descanso. O lateral Marcos Rocha e o meia Raphael Veiga são alguns desses casos.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X PALMEIRAS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Flávio, Juninho e Geovane; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo. Técnico: Lisca.

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Leandro Vuaden (RS)

Local: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 21h30

Na TV: SporTV2 e PPV