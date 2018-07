Palmeiras descarta anunciar reforços nos próximos dias

"Não gosto de fazer futurologia e contratações não dependem só da gente. Depende do outro lado, dos detentores dos direitos econômicos do atleta e de muitas outras coisas", explicou o dirigente. "Mas nossa intenção é o mais breve possível apresentar jogadores que chegam para reforçar o elenco."

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação apenas do lateral-direito Ayrton, do Coritiba, e 20 jogadores foram dispensados. O clube paulista segue em busca de reforços para a disputa da Libertadores, do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro de 2013. O principal nome comentado no momento é do atacante Edno, ex-Corinthians, que está no Tigres, do México.