Palmeiras descarta contratações de Alex Silva e Alemão

De acordo com o Palmeiras, os dois jogadores foram oferecidos, mas os nomes acabaram sendo descartados pela comissão técnica. "A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que o zagueiro Alex Silva, que pertence ao Flamengo, e o atacante Alemão, do Guaratinguetá, foram oferecidos, mas não fazem parte dos planos do clube para a temporada de 2013", afirma a nota oficial.

Com passagem de sucesso pelo São Paulo, Alex Silva é do Flamengo, mas estava cedido por empréstimo ao Cruzeiro. No clube mineiro, o zagueiro praticamente não entrou em campo por ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo. Revelação das categorias de base do Santos, Alemão disputou a última Série B pelo Guaratinguetá.

Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras passa por reformulação no seu elenco com a saída de vários jogadores. O clube paulista já acertou a contratação do lateral-direito Ayrton, do Coritiba, e também deve aproveitar jogadores que estavam emprestados a outros times, como o volante Wendel e o goleiro Deola.