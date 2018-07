Palmeiras descarta possibilidade de contratar Edno, ex-Portuguesa

SÃO PAULO - O Palmeiras descartou oficialmente nesta quinta-feira a possibilidade de contratar o atacante Edno, que está jogando no Tigres, do México. O jogador foi oferecido por empresários e atraiu o interesse do técnico Gilson Kleina, mas a diretoria do clube negou que vá contratá-lo como reforço para a próxima temporada.

Na última terça-feira, Gilson Kleina parecia animado com a possibilidade de ter o reforço do atacante. "O Edno foi indicado, sim. Uma pessoa ligada ao Edno contou que ele vive grande fase e é querido no clube (Tigres), mas ouviria uma proposta. Segunda ela, o Edno disse que não ignoraria uma proposta porque o Palmeiras é 'enorme'", disse o técnico.

Nesta quinta-feira, porém, a diretoria palmeirense divulgou um comunicado sobre o assunto no Twitter. "O Palmeiras informa que o jogador Edno foi oferecido, mas o clube não tem interesse na contratação do atleta", diz o texto do clube.

Atualmente com 29 anos, Edno já passou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Botafogo e Portuguesa, e está no Tigres desde o começo do ano. Ele seria contratado para ser o companheiro de Barcos no ataque do Palmeiras, mas foi descartado.

Por enquanto, o Palmeiras acertou apenas a contratação do lateral-direito Ayrton, que estava no Coritiba. Em compensação, 20 jogadores que fizeram parte do elenco palmeirense nesta temporada já foram liberados pelo clube, num grande processo de reformulação após o rebaixamento no Brasileirão.