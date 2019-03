Palmeiras desconversa sobre Pato, mas trava concorrência com o São Paulo

A classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista não conseguiu abafar nos bastidores do clube a expectativa pela negociação com o atacante Alexandre Pato. Após a goleada por 5 a 0 sobre o Novorizontino, no Pacaembu, o técnico Luiz Felipe Scolari e o diretor de futebol Alexandre Mattos evitaram comentar o assunto, porém não negaram que existe o interesse.

Pato está livre no mercado depois de rescindir com Tianjin Tianhai, da China, e interessa ao São Paulo e também ao Palmeiras. O atacante vai completar 30 anos em 2019 e tem como uma das opções retornar ao futebol brasileiro."Ele é um grande jogador. É isso que o tenho de dizer. A hora é de falar da classificação, valorizar quem está aqui", afirmou o diretor de futebol do Palmeiras.

Na semana passada, em entrevista ao canal Esporte Interativo, Mattos comentou que o Palmeiras estava em posição de observação sobre o jogador. Ao mesmo tempo que na zona mista do Pacaembu o dirigente desconversava sobre o assunto, Felipão fazia o mesmo na entrevista coletiva. "O Alexandre Pato todo mundo conhece, é um excelente jogador, com uma capacidade muito grande. Não é um assunto que vou discutir aqui, nem sei dessa situação. Quem define alguma coisa é o nosso presidente e diretor", comentou.

Apesar do interesse do Palmeiras, a investida mais forte tem sido do São Paulo. O clube do Morumbi está com negociações pelo jogador há mais tempo, já que o atacante atuou pela equipe entre 2014 e 2015. A rescisão contratual de Pato não livra o clube interessado de ter de gastar pela contratação. Trazer o reforço implicaria em um investimento elevado, tanto nas luvas, como no salário.

A última passagem de Pato pelo Brasil terminou no início de 2016, no Corinthians. Naquela ocasião o jogador recebia um salário de R$ 800 mil mensais. O empresário dele é André Cury, que é o representante do Barcelona no Brasil e que também cuida da carreira de outros atletas do Palmeiras, como o atacante Dudu. O agente tem boa relação com a diretoria alviverde.