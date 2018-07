Palmeiras desiste da contratação de Candinho

O comunicado foi divulgado neste domingo no site oficial do clube. "A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que não chegou a um acordo financeiro com o ex-treinador Candinho, que assumiria o cargo de gerente de Futebol, conforme foi divulgado neste sábado (29). Sendo assim, o Palmeiras continua a busca por um profissional para assumir o cargo diretivo".

Candinho chegaria para organizar o departamento de futebol e controlar as inúmeras divergências entre os dirigentes. O Palmeiras segue, assim, tentando se remontar na temporada. Além de um gerente de futebol, o clube ainda precisa de um treinador - o interino Jorge Parraga está no comando depois da saída de Antônio Carlos.