Palmeiras desiste da contratação do volante Jean, do Fluminense

O Palmeiras desistiu de trazer o volante Jean, do FLuminense. O jogador já havia feito até exames médicos em São Paulo e tinha acertado os detalhes do contrato, mas o negócio não saiu por falta de acordo com o Fluminense. O clube carioca não queria jogadores palmeirenses envolvidos na transação e achou baixa a oferta de R$ 4,5 milhões recebida para liberar o volante.

Com isso, o time paulista encerra a temporada de contratações para a 2016 com a vinda de sete reforços. Chegaram ao clube o goleiro Vagner, os zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, o volante Rodrigo, os meias Régis e Moisés e o atacante Erik.

O fim do ano também força o Palmeiras a tentar solucionar pendências com jogadores como o zagueiro Jackson e os atacantes Kelvin, Rafael Marques. Todos têm contratos de empréstimo válidos até 31 de dezembro e ainda não acertaram a situação com o time paulista. Outro jogador que está pendente é o argentino Mouche, que deve ser emprestado ao Atlas, do México.