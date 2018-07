Palmeiras desiste da negociação com o Internacional por Luan

SÃO PAULO - Depois de uma última tentativa, dessa vez com pagamento pelo empréstimo ao invés da troca de jogadores, o Palmeiras encerrou nesta quinta-feira a negociação com o Inter para ceder o atacante Luan. Agora, a diretoria palmeirense procura outros interessados no atleta - Cruzeiro e Atlético-MG estão entre os candidatos.

Muito criticado pela torcida, Luan pediu para deixar o Palmeiras neste começo de temporada. A diretoria, então, resolveu emprestá-lo para outro clube. O Inter fez uma proposta que agradou, envolvendo a troca do volante Josimar, mas o jogador pediu um salário muito alto e não entrou em acordo com a direção palmeirense.

Sem acordo com Josimar, o Palmeiras chegou a pedir outros jogadores do Inter em troca, mas o clube gaúcho preferiu oferecer uma quantia em dinheiro para ficar com Luan por empréstimo - valor não divulgado. Aí, foi a diretoria palmeirense que não quis, encerrando a negociação. Assim, o futuro do atacante continua indefinido.

Apesar da dificuldade para fechar o empréstimo, a diretoria palmeirense já decidiu que Luan não fica mais no elenco nesta temporada. Resta agora encontrar um novo clube interessado para poder fechar negócio. Mesmo porque, o Palmeiras tem sofrido neste começo de temporada com a falta de opções no elenco e precisa de reforços.