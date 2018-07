Palmeiras desiste de contar com Juninho e o empresta ao Criciúma

Elogiado pelo técnico Cuca, que disse ter intenção em contar com ele, o meia Juninho não ficará no Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, que fez um bom Paulista pelo Osasco Audax, vai reforçar o Criciúma por empréstimo até o fim do ano.

Com contrato até o fim de 2018, Juninho terá a companhia do zagueiro Nathan e o do lateral-direito Taylor, que já foram emprestados como parte da negociação do atacante Róger Guedes. O Palmeiras ainda pode emprestar mais alguns atletas para o clube catarinense.

Juninho estava nos planos do Criciúma desde a primeira fase do Paulista, mas as conversas esfriaram após o técnico Cuca afirmar que pretendia contar com ele no Brasileiro. Entretanto, o treinador acabou promovendo o garoto Artur, também da base, e liberou o meia para deixar o clube novamente.

Assim, Cuca tem como opção no meio de campo Allione, Cleiton Xavier, Zé Roberto, Fabrício e Moisés, além do jovem Artur. O Palmeiras treina nesta quinta-feira, em Atibaia, e na sexta-feira fará uma atividade no Allianz Parque, palco da partida contra o Atlético-PR, sábado.