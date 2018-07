Palmeiras destaca psicológico para voltar a pontuar fora

O atributo que levou o Palmeiras a conquistar o empate em 1 a 1, neste domingo, com o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, foi a autoconfiança. Após a partida em Curitiba, o time destacou que o ambiente mudou com a chegada do técnico Dorival Junior e isso possibilitou à equipe voltar a pontuar como visitante na competição pela primeira vez desde junho.

"Com a chegada do Dorival mudou o nosso psicológico. Entramos com outra postura e apesar de sairmos perdendo, conseguimos empatar. Jogar com o Atlético em Curitiba é difícil", explicou o goleiro Fábio. O resultado fez o Palmeiras se manter na 16.ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. A partida na Arena da Baixada foi a primeira de Dorival Junior como técnico, após somente dois dias de trabalho em treinos.

O treinador destacou a evolução apresentada pela equipe e afirmou que a autoconfiança foi importante para não sair de campo derrotado. "Tivemos um pouco mais de confiança para que pudéssemos atuar dentro de normalidade. O importante era não perder e por isso foi bom esse resgate do trabalho que tivemos", destacou. O Palmeiras chegou a ter mais posse de bola na partida durante o primeiro tempo e foi prejudicado pela expulsão de Josimar, aos 18 minutos da segunda etapa, o que levou o time mandante a pressionar.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras de Dorival Junior tem um encontro importantíssimo para escapar das últimas posições da tabela de classificação. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, o time recebe o Criciúma, adversário que tem o mesmo número de pontos, mas está uma posição atrás pelos critérios de desempate.