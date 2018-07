Palmeiras deve adotar o esquema 4-4-2 para as próximas partidas

Ganhar do Vitória trouxe ao Palmeiras, além de tranquilidade, uma nova configuração tática. O técnico Dorival Junior deve deixar de lado o esquema no 4-2-3-1 sem meias de origem para firmar o 4-4-2 como a formação principal da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. Valdivia continua com a tarja de capitão.

A nova organização deu ao time mais proximidade entre os jogadores e possibilitou mais trocas de passes. "A bola chegou mais vezes ao ataque e nossa postura também mudou. Temos de usar o jogo contra o Vitória como modelo", disse o atacante Henrique.

O último jogo do Palmeiras no antigo esquema tático foi na goleada por 6 a 0 sofrida para o Goiás, quando ficou evidente a dificuldade em manter a bola no campo de ataque. Dorival pela primeira vez desde que chegou ao clube escalou dois meias entre os titulares (Valdivia e Mazinho), que ajudaram a minimizar o problema.

Para a partida deste domingo, em Florianópolis, contra o Figueirense, Mazinho será desfalque, por ter uma lesão no ombro direito. Allione volta após cumprir suspensão e deve ser o parceiro de Valdivia.

Outro retorno entre os titulares deve ser de Wendel. Ele tem treinado com bola desde a semana passada e é o favorito para ocupar a vaga de Juninho, suspenso. Wendel provavelmente será escalado na sua posição de origem, volante. E quatro jogadores que estavam no departamento médico podem voltar. Wesley, Leandro, Tobio e Marcelo Oliveira devem ficar no banco de reservas.