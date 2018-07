Palmeiras deve anunciar goleiro do Avaí após o Brasileiro

O Palmeiras já tem sua primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Vágner, do Avaí. O jogador de 26 anos apareceu com destaque no time do Ituano campeão paulista de 2014 e tem vínculo com o clube catarinense até dezembro. O anúncio oficial acontece após o término do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo Globoesporte e confirmada pelo Estado.

Vágner foi um dos destaques do Ituano, que conquistou o título estadual de 2014, após derrotar o Santos na decisão. O jogador chegou a interessar ao Palmeiras no ano passado, mas as conversas não foram adiante e ele acabou se transferindo para o Avaí.

O goleiro já acertou com o Palmeiras, mas como ainda tem mais duas rodadas pelo Avaí, que luta contra o rebaixamento, o combinado é que ele continue atuando normalmente no clube catarinense e só depois da competição seja anunciado e apresentado no novo clube.

Com o acerto de Vágner, fica praticamente certa a saída do goleiro Aranha, que tem contrato com o Palmeiras até o fim da temporada. Além disso, o clube tem ainda Jailson, Fábio, Vinicius Silvestre e Daniel para a meta alviverde.

Além de Vágner, a diretoria do Palmeiras conversa com outros nomes para outros setores do time. O volante Jean, do Fluminense, é um dos atletas que interessam, mas as negociações devem avançar depois do fim do Brasileiro.

A assessoria de imprensa do Palmeiras foi procurada, mas avisou que não vai comentar sobre nenhuma negociação.