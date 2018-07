Palmeiras deve anunciar Omar Feitosa como gerente de futebol

SÃO PAULO - O Palmeiras pode anunciar até segunda-feira a contratação de Omar Feitosa para ser o novo gerente de futebol do clube. O presidente Paulo Nobre disse nesta quinta-feira que estava perto de acertar a contratação de um profissional para assumir o cargo e que já havia trabalho no Palmeiras, mas em outra função.

Feitosa é preparador físico e trabalhou no Alviverde entre 2007 e 2010, até ser demitido antes da contratação de Antônio Carlos Zago. Atualmente, ele está no Atlético-PR e espera acertar até o final de semana sua situação no clube paranaense para poder ser anunciado no Palmeiras.

"O gerente é um cara que já trabalhou no clube e é linha dura. Não era gerente e vai iniciar nesta função. Gosto do jeito que ele trabalha. O Brunoro vai se dedicar ao futebol e, reportando a mim, vamos decidir juntos as possíveis contratações. Minha parte vai ser a de veto e a dos dois vai ser de analisar o mercado", disse Paulo Nobre.

O preparador físico chega para ocupar a vaga deixada por César Sampaio, que na segunda-feira anunciou seu desligamento do clube momentos antes da eleição para escolher o novo presidente.