Palmeiras deve aposentar camisa 12 de Marcos

SÃO PAULO - Uma semana após anunciar à diretoria do Palmeiras que iria largar os gramados, o goleiro Marcos dará sua primeira entrevista como aposentado nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. E o agora ex-atleta já tem vários planos futuros: um deles, bastante viável e próximo de ser fechado, é ele se tornar o embaixador da Arena Palestra.

O Palmeiras também tem projetos para o goleiro que fez história no clube. A diretoria de marketing, com o presidente Arnaldo Tirone, estuda eternizar a camisa 12, não deixando mais nenhum atleta vestir o manto que marcou Marcos.

A coletiva de imprensa desta quarta-feira será um verdadeiro evento. Ao contrário do que sempre ocorre, ela será realizada no ginásio e não na sala de entrevistas, justamente para caber mais gente. Profissionais do mundo inteiro prometem marcar presença.

Juan Brito, ex-gerente de marketing do clube (ele foi demitido assim que Tirone assumiu a presidência, no ano passado), foi chamado por Marcos para gerenciar a sua carreira após a aposentadoria. E eles fecharam cinco cotas de patrocínio para o evento hoje - o dinheiro, vale ressaltar, não irá para o Palmeiras. "O Marcos já não tem mais contrato de imagem com o Palmeiras, e iria dar a entrevista em outro lugar. Como o clube quis que fosse lá, chegamos a um acordo", contou Juan.

Além da Topper e da Case (um dos braços da Fiat), que já patrocinam Marcos, a Tenys Pé, a Dellavia (empresa de pneus) e a WTorre estarão presentes com sua marca. Ademir da Guia, a convite da empresa parceira do Palmeiras, também estará hoje na Academia de Futebol. Responsável pela reforma do Palestra Itália, a WTorre pensa em fechar um acordo mais profundo com Marcos, o transformando no embaixador da Arena. "Temos essa ideia e ainda estamos conversando", explicou Rogério Dezembro, diretor de novos negócios da empresa.

O jogo de despedida de Marcos ainda não está marcado, mas, de acordo com Juan, ele acontecerá no máximo até junho. Uma ideia é reunir ex-jogadores com que Marcos atuou, como Evair e César Sampaio, por exemplo.