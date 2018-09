Palmeiras deve apostar em estreantes em dérbi para jogo no domingo

Alguns possíveis titulares do Palmeiras para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, vão ter o primeiro contato com a rivalidade centenária entre os clubes. Nomes como o goleiro Weverton e os zagueiros Luan e Gómez devem ter a oportunidade para atuar pela primeira vez e sentirem o peso deste clássico.

Como o técnico Luiz Felipe Scolari deve mesclar a formação, por ter foco também na semifinal da Copa do Brasil, com o Cruzeiro, o Palmeiras terá em campo alguns suplentes. No treino desta sexta, por exemplo, a equipe chegou a organizar uma formação com garotos da base, já que alguns titulares foram poupados e outros, como Bruno Henrique e Borja, estão lesionados.

O zagueiro Luan é um dos possíveis titulares que deve estrear em partidas contra o Corinthians. "A expectativa é sempre muito grande. Todas as vezes que tenho tido a oportunidade de entrar em campo, tenho encarado como o último jogo da minha vida. Em se tratando do meu primeiro clássico, espero fazer um grande jogo e ajudar o Palmeiras a sair vencedor", afirmou.

O goleiro Weverton tem um caso curioso que envolve a rivalidade do dérbi. Revelado nas categorias de base do Corinthians, não chegou a jogar uma partida sequer pela equipe. O jogador foi contratado pelo Palmeiras no começo deste ano e nos clássicos anteriores, ficou no banco de reservas.