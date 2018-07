Palmeiras deve apostar na 'mística do Prudentão'

SÃO PAULO - Para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e evitar a queda para a segunda divisão, o Palmeiras adotou a tática de que vale tudo para salvar o time. Até mudar de local das partidas por causa do "azar".

É o que pretende fazer a diretoria palmeirense, que deve anunciar até o fim da semana a transferência dos jogos contra Botafogo e Fluminense para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, atendendo a um pedido dos jogadores. Inicialmente, os dirigentes alegavam que a falta de torcida será preponderante, mas o vice-presidente Roberto Frizzo admitiu nesta segunda-feira que aposta na "mística do Prudentão".

"Depois do primeiro resultado ruim em Araraquara (derrota para o Coritiba), os jogadores pediram para sair de lá e ir para Prudente, onde a gente sempre vai bem. Acham que dá sorte jogar lá. Então, tudo que é energia positiva é importante para nós", disse o dirigente, que ainda espera pela reversão da pena imposta pelo STJD, para que o Palmeiras consiga voltar a jogar em São Paulo.

Por causa dos distúrbios provocados pela torcida no clássico contra o Corinthians no Pacaembu, o Palmeiras perdeu quatro mandos de campo. Os dois primeiros jogos foram transferidos para Araraquara, no interior de São Paulo: derrota para Coritiba e vitória sobre Cruzeiro. Agora, restam mais dois, diante de Botafogo e Fluminense, nos dias 3 e 11 de novembro.

O Palmeiras tem 16 jogos disputados como mandante em Presidente Prudente, sendo que somou 10 vitórias, cinco empates e uma derrota. "Parece que Prudente gosta do Palmeiras", disse Frizzo.

Antes do jogo contra o Bahia, na semana passada, em Salvador, o assessor de imprensa do Palmeiras, Fábio Finelli, jogou sal grosso nas traves, em mais um artifício para espantar o azar. Agora, chegou a hora de apostar na "mística do Prudentão".