Palmeiras pode acertar com mais dois reforços e 'fechar' o elenco

Uma das missões mais emergenciais de Marcelo Oliveira no comando do Palmeiras é escolher logo o seu time titular. Ele gosta de ter seus 11 iniciais bem definidos e mudar conforme a necessidade. E já no segundo dia de trabalho no Alviverde ele já montou uma formação e mostrou um pouco do que pensa.

Pelo menos por enquanto, Marcelo Oliveira não quer mais que a diretoria continue contratando em peso como faz desde o início do ano. Devem chegar Leandro Almeida e Lucas Barrios, que estão bem encaminhados, e só. A ideia do treinador é conhecer melhor o elenco e lhe dar uma identidade, para conseguir entrosamento mais rápido.

Uma das reclamações de Oswaldo de Oliveira quando foi demitido do Palmeiras era justamente o fato de constantemente chegar um atleta novo ao elenco. No total, foram 22 novas contratações e não deu nem tempo do meia Fellype Gabriel estrear ainda.

Em relação a Leandro Almeida, Palmeiras e Coritiba acertam os últimos detalhes para fechar o negócio. O defensor já interessava ao Alviverde antes mesmo de Marcelo Oliveira acertar, mas coincidentemente, ele foi lançado pelo treinador no Atlético-MG e conta com muito prestígio com o futuro novo chefe.

Quanto a Lucas Barrios, o jogador está com a seleção do Paraguai que disputa a Copa América e após a competição, deve chegar ao Palmeiras. O Cruzeiro também queria o atacante de 30 anos, mas saiu da disputa depois de saber que ele já estava apalavrado com o Alviverde. O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, está na Argentina para tentar fechar o quanto antes o negócio.