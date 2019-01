Palmeiras deve deixar reforços fora de lista de inscritos no Paulista

O Palmeiras vai enviar nesta quinta-feira à Federação Paulista de Futebol (FPF) a lista dos 26 inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. A limitação de opções pelo regulamento e a presença de 35 jogadores no grupo atual devem fazer a equipe não conseguir colocar no Estadual alguns dos reforços trazidos para esta temporada. O meia Matheus Fernandes, por exemplo, deve ser um deles.

A concorrência para entrar na lista pode fazer com que reforços recém-contratados não tenham espaço neste momento. Nomes como o meia Matheus Fernandes e o atacante Arthur Cabral, por exemplo, parecem estar em desvantagem na concorrência para figurarem na inscrição. O ex-botafoguense disputa espaço em um setor bastante concorrido e com nomes como Felipe Melo, Thiago Santos e Bruno Henrique. Já Arthur é concorrente direto de Deyverson e Borja.

Nesta quarta-feira à tarde o técnico Luiz Felipe Scolari deu uma indicação dos nomes favoritos a aparecerem na lista. Depois de na manhã ter escalado no jogo-treino com o Osasco Audax uma formação bastante modificada do Palmeiras, o treinador levou a campo alguns dos principais jogadores para o trabalho, que só teve o início liberado para a imprensa.

Estiveram presentes nesta atividade 21 jogadores de linha: Marcos Rocha, Mayke, Luan, Gómez, Juninho, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Victor Luís, Felipe Melo, Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Felipe Pires, Carlos Eduardo, Deyverson, Borja e Dudu. Jogadores como o zagueiro Juninho, o meia Moisés participaram tanto do jogo-treino pela manhã como da atividade da tarde.

O número pode ajudar a resolver o mistério sobre a inscrição de jogadores. Como até 1º de março será permitido completar a inscrição, o Palmeiras pode repetir a tática de 2018 e inscrever 25 jogadores, 22 deles de linha. A vaga faltante foi destinada no ano passado para Gustavo Scarpa, contratado depois da entrega da lista. Neste ano, pode ser destinada a Ricardo Goulart, que se recupera de cirurgia no joelho direito.