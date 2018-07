Palmeiras deve encontrar casa cheia em Jundiaí na quarta-feira

SÃO PAULO - A promoção feita pela diretoria do Palmeiras na venda de ingressos deu resultado. Até a tarde desta terça-feira, cerca de 10 mil bilhetes (os de arquibancadas) foram vendidos dos 13.905 colocados a disposição da torcida para o jogo contra o Coruripe-AL, nesta quarta-feira, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela Copa do Brasil.

O torcedor que ainda quiser ir ao jogo só terá a opção de comprar nos visitantes ou as cadeiras especiais. Para ter certeza de que o estádio estaria cheio, a diretoria alviverde resolveu baixar de R$ 30 para R$ 20 (R$ 10 meia-entrada) o preço dos ingressos para a arquibancada - mesmo valor para o setor da torcida do Coruripe. As cadeiras especiais saem por R$ 160 (R$ 80 meia-entrada).

O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Barcos, e joga pelo empate contra os alagoanos. Mas a expectativa da torcida é de uma goleada do time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.