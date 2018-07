Palmeiras deve fazer clássico com São Paulo em Barueri

"Já está 90% certo de que será na Arena Barueri. Faltam apenas questões burocráticas. Esperamos a liberação da Federação e a confirmação da CBF", revelou o gerente administrativo do Palmeiras, Sérgio do Prado.

Havia a expectativa de que o Palmeiras pudesse mandar o clássico para alguma cidade do interior paulista, assim como fez quando enfrentou o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão - jogaram em Presidente Prudente. Com isso, poderia faturar mais, mas a escolha foi mesmo por Barueri.

Desde que começaram as obras de reforma do Palestra Itália, no ano passado, o Palmeiras está sem "casa". Inicialmente, o clube mandou seus jogos no Pacaembu. Depois, já durante o Brasileirão, passou a jogar no Canindé. Agora, a nova opção palmeirense parece ser a Arena Barueri.

No Pacaembu, existe um certo desconforto palmeirense por ser a "casa" do rival Corinthians. E no Canindé, houve um confronto de torcedores do Palmeiras com os da Portuguesa, no dia 22 de outubro, o que fez com quem a diretoria do clube decidisse procurar um outro estádio para jogar.

Desde então, o Palmeiras fez apenas mais um jogo como mandante, diante do Coritiba, que aconteceu no último domingo, na Arena Barueri. E, antes do clássico com o São Paulo, ainda jogará outra vez em "casa": encara o Vasco na próxima quarta-feira no Pacaembu.