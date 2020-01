Palmeiras deve iniciar pré-temporada com nove revelações das categorias de base

O Palmeiras deve começar a pré-temporada na próxima segunda-feira com nove jogadores revelados nas categorias de base. A tendência é o técnico Vanderlei Luxemburgo iniciar o trabalho com 33 atletas. O número, no entanto, pode aumentar nas próxima semanas, pela possibilidade de algumas contratações pontuais para algumas posições mais carentes.

LEIA TAMBÉM > Por que beber álcool é algo que tende a sair de moda em todo o mundo

A diretoria do Palmeiras quer dar mais espaço para revelações das categorias de base em 2020 e, por isso, aposta em uma série de nomes que se destacaram nos anos anteriores. O principal jogador deste grupo é o atacante Gabriel Veron, de 17 anos. O atleta chegou a fazer três partidas pelo time principal no fim do ano passado e marcou dois gols.

O Palmeiras deve incorporar ao elenco principal atletas da base que atuam em todas as posições. No ataque, além de Veron, o clube vai observar o colombiano Iván Angulo (de 20 anos) e o ponta Wesley Ribeiro (20), destaque do Vitória na Série B do ano passado. No meio-campo, as novidades serão o meia Alan (de 19 anos) e os volantes Patrick de Paula (20) e Gabriel Menino (19).

A defesa também terá garotos da base como opções. Após ser emprestado ao América-MG, o zagueiro Pedrão (22 anos) retorna ao time. Na lateral-esquerda, Lucas Esteves (19 anos) deve ganhar chance. No ano passado, ele já conseguiu estrear pelo time em partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. No gol, Vinícius Silvestre (25 anos) retorna depois de passagem pelo CRB e será o terceiro goleiro na vaga de Fernando Prass.