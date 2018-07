Palmeiras deve perder sua arena para jogo da Copa do Brasil

Dificilmente o Palmeiras vai fazer o jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional, no Allianz Parque. No dia 25 de setembro, cinco dias antes do confronto, a arena vai receber o show da cantora norte-americana Katy Perry. Com isso, a partida seria transferida para o Pacaembu. A possibilidade foi confirmada pelo presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, em entrevista ao programa Bate-Bola, da ESPN Brasil, na tarde desta terça-feira.

"Acho difícil o gramado estar em condições de jogo. Estou conversando com a empresa que cuida do gramado, com o pessoal do Allianz, mas a expectativa é que o gramado não esteja em condição de uso", disse o presidente.

Já está confirmado que o Palmeiras perderá duas partidas no Campeonato Brasileiro por causa de eventos. No dia 19, o motivo é o show do cantor britânico Rod Stewart. Mesmo sendo realizado no anfiteatro do Allianz Parque, o jogo contra o Grêmio será no Pacaembu, dia 24 de setembro.

Fato semelhante vai ocorrer em razão do show da banda Muse, no dia 24 de outubro. Por isso, o jogo contra contra o Sport, no dia 25 de outubro, também será realizado no Pacaembu.