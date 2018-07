Palmeiras deve lançar camisa 'da seleção' para comemorar o centenário

SÃO PAULO - Dentre as festividades e novidades criadas pelo Palmeiras para comemorar o centenário do clube, uma camisa verde e amarela que lembra a seleção brasileira será lançada pela Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. A ideia é fazer uma referência ao fato da equipe ter representado o País com o uniforme da seleção em um jogo contra o Uruguai, em 1965.

A imagem que circula na internet mostra uma camisa toda amarela, com golas verdes. A parte onde tradicionalmente fica o escudo, é coberta por uma mão. A camisa também tem a inscrição "Pátria Amada - Dois amores, uma camisa", o que reforça a ideia do dia em que o Palmeiras representou a seleção brasileira.

A camisa, que formará o terceiro uniforme, é comemorativa e deve ser usado pelo Palmeiras ainda nesta temporada, como comemoração do acesso para a Série A. O uniforme principal continuará sendo o verde e o dois permanecerá sendo a camisa branca.

O jogo em que o Palmeiras representou o Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1965, data em que foi inaugurado o estádio do Mineirão. O fato curioso é que a equipe era comandada pelo argentino Filpo Nuñes. Assim, ele se tornou o primeiro técnico estrangeiro a comandar a seleção.

A equipe brasileira venceu por 3 a 0 e jogou com: Valdir de Moraes (Picasso); Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina (Procópio) e Ferrari; Dudu (Zequinha) e Ademir da Guia; Julinho Botelho (Germano), Servílio, Tupãzinho (Ademar Pantera) e Rinaldo (Dario). Os gols foram marcados por Rinaldo, aos 27, e Tupãzinho, aos 35 minutos do primeiro tempo. Germano fechou o placar na etapa final aos 29.

O departamento de marketing do Palmeiras promete muitas novidades para celebrar um centenário. Álbum de figurinhas, programa de TV, um filme, um documentário e um aplicativo para celular estão entre as atrações.