Palmeiras deve levar jogo com o Cruzeiro para Araraquara

O Palmeiras deve levar para Araraquara, no interior de São Paulo, o jogo com o Cruzeiro, marcado para o dia 12 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o estádio do Café, em Londrina, também esteja na disputa, a tendência é que a Fonte Luminosa seja a escolhida para receber a partida, já que na mesma data o Allianz Parque estará cedido para o show do cantor italiano Andrea Bocelli.

O clube planeja definir o local da partida nos próximos dias. Araraquara não recebe partidas do Palmeiras como mandante desde 2012. Naquela ocasião, em luta contra o rebaixamento, o time perdeu o mando de campo por depredação de torcedores no estádio do Pacaembu durante clássico com o Corinthians. A escolha na época foi levar três partidas para a Fonte Luminosa.

No local, o Palmeiras perdeu para o Coritiba, por 1 a 0, ganhou do Cruzeiro, por 2 a 0, e empatou com o Botafogo, em 2 a 2. No fim daquele ano o time acabaria rebaixado à Série B. Já nesta temporada, vive momento oposto, com nove rodadas de invencibilidade e a liderança do Brasileiro, com um ponto de vantagem sobre o Flamengo.