Palmeiras deve manter Leandro para ano do centenário

SÃO PAULO - Já pensando em 2014, ano do centenário do clube, a diretoria do Palmeiras mostra confiança na manutenção do atacante Leandro na equipe no ano que vem. O jogador, que pertence ao Grêmio, tem contrato de empréstimo até o fim desta temporada.

Acontece que no acordo selado com o time gaúcho existe uma cláusula contratual que permite a manutenção do jogador por mais uma temporada, devendo o Palmeiras fazer apenas um reajuste salarial ao atleta, mas sem precisar pagar ao time gaúcho.

Se o Grêmio resolver negociá-lo durante este período, o Palmeiras fica com 15% do valor da transação. Caso o time alviverde decida adquiri-lo em definitivo, terá de desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 14,7 milhões).

Leandro é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com nove gols marcados. Foram seis no Campeonato Paulista e três na Série B do Brasileiro. Como foi inscrito pelo Grêmio na Libertadores, ele não pôde disputar a competição continental pela equipe alviverde.