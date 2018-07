Palmeiras deve disputar torneio no Uruguai na pré-temporada

O Palmeiras acerta os últimos detalhes para participar de um torneio em Montevidéu, no Uruguai, no fim de janeiro. O clube foi convidado para um quadrangular ao lado do Libertad, do Paraguai, e dos uruguaios Peñarol e Nacional.

Segundo a imprensa uruguaia, o Palmeiras enfrentaria o Libertad no dia 20 de janeiro, mesma data que os uruguaios se enfrentam e os vencedores das partidas fariam a final dois dias depois, no estádio Centenário. Teria ainda uma disputa de terceiro e quarto lugar.

O clube tenta desde o início do ano acertar um local para fazer pré-temporada longe de São Paulo, já que a Academia de Futebol estará em reforma e ainda não se sabe se vai dar tempo de utilizar o local como concentração.

No início do ano, o presidente Paulo Nobre chegou a viajar para os Estados Unidos para tratar de outros assuntos e chegou a conversar sobre a possibilidade de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e disputar a Flórida Cup, torneio que contará com Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Fluminense no ano que vem.