Palmeiras deve poupar jogadores na quarta de olho no clássico com o Corinthians

Aos poucos, o Palmeiras começa a evoluir e mostrar sua força no Campeonato Paulista. Depois de um empate na estreia, contra o Red Bull Brasil, e uma vitória apertada sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, o time de Luiz Felipe Scolari teve uma atuação segura e derrotou o São Caetano por 2 a 0 no domingo, no Anacleto Campanella.

Na quarta-feira, o Palmeiras volta a campo contra o Oeste, em Barueri. Mas o foco estará no clássico de sábado, contra o Corinthians, no Allianz Parque. Se a rivalidade centenária sempre existiu, após a final do Paulistão do ano passado ela está em ebulição. Nas arquibancadas do Anacleto Campanella, a torcida esqueceu dos dois gols de vantagem e gritou "é dia 2", em referência à data do clássico.

Para ter força máxima contra o rival, Felipão deverá mandar a campo em Barueri um time bem diferente do que venceu o São Caetano. O treinador vai se utilizar de um elenco qualificado para fazer um rodízio neste início de temporada.

"Vou mudar uns oito (jogadores), sete no mínimo. Independente de quem jogar, temos uma boa qualidade, tanto na parte técnica como na física de quem entrar, e termos um time muito bom para enfrentar o Oeste", disse o treinador.

Outro que está de olho no Corinthians é Dudu. O atacante atuou nas três partidas do Paulistão e deve ser poupado para chegar em boas condições físicas no clássico. "Início de temporada é importante jogar para pegar ritmo. Quero jogar (contra Oeste), mas a decisão não é minha. Particularmente, quando sai a tabela, já vejo quais são as datas dos clássicos. São os grandes jogos. Sem querer desmerecer o Oeste", disse Dudu.