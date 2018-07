Palmeiras deve renovar com o meia Mendieta e emprestar mais uma vez

O Palmeiras está muito próximo de acertar a renovação de contrato do meia William Mendieta, mas não deve aproveitá-lo por enquanto. A tendência é que o paraguaio continue por empréstimo ao Olímpia, onde foi um dos destaques da equipe na temporada.

O jogador admite que as conversas estão bem adiantadas para ele permanecer no time paraguaio. “Está praticamente definido que continuarei no Olímpia. A ideia é prolongar em um ano o contrato com o Palmeiras e ficar mais um ano no Olímpia”, disse o jogador, em entrevista à rádio 780 AM, do Paraguai.

Contratado em 2013, Mendieta tem contrato com o Palmeiras até 2017. Caso renove, o vínculo se encerraria em 2018. O jogador foi contratado por R$ 4,2 milhões e nunca conseguiu se firmar na equipe alviverde.

Para tentar ficar em definitivo com o jogador, o Olímpia ofereceu o zagueiro Carlos Rolon como parte da negociação, mas o Palmeiras não se interessou pelo jogador que é sobrinho do ex-lateral-direito Arce, que fez história no clube brasileiro.

Atualmente, o Palmeiras paga parte dos salários de Mendieta. No novo acordo, que está próximo de ser sacramentado, o Olímpia fica responsável pelo pagamento integral dos vencimentos do meia.