Palmeiras deve repetir time em jogo-treino contra o Juventus

SÃO PAULO - O Palmeiras faz o segundo e último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 17 horas, contra o Juventus, na Academia de Futebol. No primeiro teste do ano, o time alviverde derrotou o São Caetano por 2 a 1, no último domingo.

A atividade será realizada com portões fechados, sem a presença da imprensa. Com isso, o técnico Gilson Kleina terá maior privacidade para orientar o time e a tendência é que ele repita a mesma formação que começou a partida contra o São Caetano e deve ser a adotada para enfrentar o Bragantino, domingo, no Pacaembu, na estreia pelo Campeonato Paulista.

Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Luan e Barcos será a escalação titular. E, como aconteceu diante do São Caetano, o treinador vai promover diversas mudanças e todos os jogadores que estão em condições físicas de atuar serão testados.

A expectativa fica para a presença ou não de Valdivia no jogo-treino desta terça. Na segunda-feira, o jogador deixou o campo machucado, com um trauma no tornozelo esquerdo, mas a lesão não foi grave. Os médicos do Palmeiras adotam cautela e não querem prever a data de quando ele volta para os trabalhos, mas o meia disse, em entrevista ao site oficial do clube, que, se depender de sua vontade, pode treinar já nesta terça-feira.