Palmeiras deve ter 12 desfalques para enfrentar o Inter

Não faltam problemas para o técnico Ricardo Gareca comandar a equipe do Palmeiras na partida contra o Inter, neste sábado, às 18h30, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Brasileirão. Além de ter que brigar para não voltar para a zona de rebaixamento, o argentino não deverá contar com 12 jogadores, entre machucados e suspensos.

O lateral-esquerdo Victor Luis e o zagueiro Victorino são os mais novos desfalques. O primeiro torceu o tornozelo, enquanto o segundo sentiu dores musculares. Além deles, Fernando Prass, Wendel, Thiago Martins, Wesley e Valdivia estão fora por lesão. Já o volante Bruninho faz recondicionamento físico e o zagueiro Gabriel Dias se recupera de uma virose. A lista ainda tem o zagueiro Tobio e o atacante Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Josimar, que está emprestado justamente pelo Inter e não pode jogar.

Daria para praticamente formar um time de desfalques, faltando apenas um volante (Gabriel Dias, porém, já atuou improvisado no setor): Fernando Prass; Wendel, Tobio, Victorino e Victor Luis; Gabriel Dias, Josimar, Bruninho, Wesley e Valdivia; Henrique. E sobraria ainda Thiago Martins.

Com tantos desfalques, Gareca não fez treino coletivo nesta sexta-feira. Assim, o time do Palmeiras para enfrentar o Inter deve ser formado por Fábio; Weldinho, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; Eguren, Renato e Allione; Cristaldo, Mouche e Leandro.