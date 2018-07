Palmeiras deve ter 20 mil torcedores para finais do sub-11 e sub-15

O Allianz Parque terá uma tarde diferente neste sábado. O estádio do Palmeiras pela primeira vez vai receber finais de torneios das categorias de base e a expectativa é da presença de cerca de 20 mil torcedores, já que até esta sexta-feira o clube distribuiu quase toda essa carga de ingressos para os interessados em acompanhar as decisões do Campeonato Paulista sub-11 e sub-15.

Segundo comunicado do Palmeiras, restam somente 1,7 mil bilhetes, que só podem ser retirados por contribuintes do programa de sócio torcedor. No restante, todas as entradas já foram distribuídas de forma gratuita nos últimos dias. Os interessados tiveram de superar longas filas do lado de fora do estádio. No Allianz Parque a expectativa é que todo o anel inferior fique lotado.

O sub-11 do Palmeiras entra em campo às 14h, contra o Santos. No primeiro jogo da decisão, disputado no CT Meninos da Vila, o clube da capital venceu de virada, por 2 a 1. O sub-15 entre em campo logo depois, às 16h, contra o São Paulo, e joga por um empate para ser campeão, pois além de ter a melhor campanha, ficou no 0 a 0 na partida de ida, em Cotia.

A base do Palmeiras tem obtido resultados históricos nesta temporada, ao chegou à final do Paulista com as cinco categorias juntas pela primeira vez. Além do sub-11 e do sub-15, o sub-17 disputa o segundo jogo contra a Ponte Preta no sábado, às 11h, em Campinas-SP, depois de ganhar o confronto de ida por 2 a 1. No mesmo dia, o sub-20 começa a decidir o Estadual contra a mesma Ponte Preta.

Já no domingo, o clube tem outra decisão, pelo sub-13. O adversário serão o Corinthians, no Parque São Jorge, pela manhã. Na primeira partida, o Palmeiras ganhou por 4 a 3. Além das competições estaduais, a equipe sub-17 está na decisão na Copa do Brasil da categoria, diante também do Corinthians.