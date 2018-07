Palmeiras deve ter cinco desfalques e estreia de Deyverson contra o Sport

A sequência de partidas fora de casa vai forçar o Palmeiras a mudar o elenco com o qual viaja do Rio, onde enfrentou o Flamengo, para o Recife, local da partida com o Sport, domingo, também pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca afirmou nesta quinta-feira que vai contar com o atacante Deyverson na próxima partida, para compensar os desfalques vai ter.

O jogador recém-contratado permaneceu em São Paulo e não foi ao Rio, onde o time empatou em 2 a 2 nesta quarta, para treinar e aprimorar a forma física. Junto com o atacante, ficaram na Academia de Futebol mais três jogadores: Edu Dracena, Guerra e Felipe Melo. "Para esse jogo vêm Deyverson e o Edu. Os demais vão permanecer junto. Quem levou terceiro amarelo vai estar junto. Precisamos familiarizar mais. Esse contato será benéfico", afirmou.

O Palmeiras não terá o Recife por suspensão pelo terceiro cartão amarelo os atacantes Dudu e Borja, mais os meias Michel Bastos e Tchê Tchê. Outra possível baixa é do atacante Willian, que sofreu lesão na coxa esquerda contra o Flamengo e saiu do time ainda no primeiro tempo. Com esses seguidos problemas para escalar o ataque, Cuca pode recorrer a Deyverson para o jogo com o Sport.

"Temos jogadores suspensos, mas o Palmeiras montou um elenco forte exatamente para isso. Temos que fazer um grande jogo, porque o Sport é um adversário difícil", afirmou o atacante Dudu. O Palmeiras viaja do Rio para Recife nesta quinta e fica na cidade até depois da partida, quando embarca para Belo Horizonte. No Mineirão, na quarta-feira, o compromisso será com o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"Você tem que ir utilizando tudo o que tem para não perder jogador por lesão. Hoje perdemos o Willian. Mas vamos ver, espero que seja coisa pequena", disse Cuca. O jogador deve ser avaliado pelo departamento médico da equipe nesta quinta-feira, ao chegar à capital pernambucana.