Palmeiras deve ter força máxima para jogo contra o Inter, nesta quarta

O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar o Palmeiras com força máxima para o jogo desta quarta-feira, contra o Inter, no Beira-Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No treino desta terça-feira, na Academia de Futebol, a equipe contou com o retorno de titulares poupados do compromisso do último fim de semana, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Após não jogarem o clássico no Morumbi, os zagueiros Luan e Gustavo Gómez, os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique e o meia Lucas Lima devem voltar ao time. Esses jogadores integraram a atividade realizada na manhã desta terça-feira, a última antes do embarque para Porto Alegre. Felipão permitiu a presença dos jornalistas apenas durante o trabalho de aquecimento.

O Palmeiras deve ir escalado para o jogo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Como ganhou a partida de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, na última semana, a equipe alviverde precisa de um empate para avançar à semifinal da competição.

A ida para Porto Alegre abre uma série de viagens do Palmeiras para compromissos por três competições diferentes. O time joga contra o Inter e de lá embarca para Fortaleza, onde no sábado enfrenta o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Logo na sequência o elenco vai para a cidade de Mendoza, na Argentina, local do compromisso de terça-feira contra o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores.