Palmeiras deve ter mais outros quatro jogos sem TV até pausa do Brasileiro

O Palmeiras enfrenta o CSA, nesta quarta-feira, com a partida presente apenas nas transmissões de rádio, em cenário que deve se repetir outras vezes neste Campeonato Brasileiro. Até a pausa no calendário da competição para a disputa da Copa América, a partir de 14 junho, a equipe deve ter mais outras quatro partidas disputadas em condição semelhante.

Os outros jogos do Palmeiras que não devem ter exibição em nenhum canal de TV devem ser no dia 12 de maio, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, depois no dia 25 do mesmo mês diante do Botafogo, no Rio. Já em junho, no dia 2, o confronto na Arena Condá, contra a Chapecoense, e o encontro com o Avaí, no Allianz Parque, dia 13, devem repetir a mesma situação.

A diretoria do Palmeiras ainda não fechou contrato com a TV Globo para transmissão das partidas do time na TV aberta e no pay-per-view. Por isso, até que exista alguma novidade, a equipe só terá os jogos exibidos na TV fechada, pelo TNT, quando o adversário for algum clube que tenha fechado com a mesma empresa. Quem assinou o mesmo acordo foi Fortaleza, Santos, Inter, Athletico-PR, Ceará e Fortaleza.

As negociações devem continuar durante as próximas semanas. Enquanto isso, mesmo com esse imbróglio no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá as partidas exibidas normalmente na TV Globo quando estiver em campo por competições como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.