Palmeiras pode ter até três mudanças para enfrentar o Nacional

O Palmeiras enfrenta o Nacional neste sábado, às 23h15 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela decisão da Copa Antel, e o técnico Marcelo Oliveira deve fazer mudanças na equipe. O treinador não confirmou o time, mas admitiu que deve fazer testes, principalmente do meio para frente.

“A base será a mesma e não tenho dúvidas, mas opções. Opções de fazer alguma experiência que eu possa achar mais importante”, disse o treinador, que fez questão de elogiar os reforços e a possibilidade de poder mexer no time sem perder qualidade.

“A gente sempre busca o máximo de informações quando vamos atrás de contratações. Esses jogadores vieram bem recomendados e já mostraram que serão úteis. Isso é importante. Esperamos que, com um grupo homogêneo, possamos produzir bem”, comentou o comandante palmeirense.

A tendência é que a defesa seja a mesma do jogo contra o Libertad, que o Palmeiras venceu por 2 a 0, na quarta-feira. No meio, Moisés pode entrar no lugar de Arouca enquanto Régis pode aparecer na vaga de Robinho. Existe ainda, a possibilidade de Erik ser testado na vaga de Gabriel Jesus.

O Palmeiras vai a campo com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Leandro Almeida e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca (Moisés), Robinho (Régis), Dudu e Gabriel Jesus (Erik); Alecsandro.