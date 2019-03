Palmeiras deve ter no Morumbi escalação parecida à da última vitória no estádio

O Palmeiras retorna ao Morumbi neste sábado para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista com poucos desfalques e a confiança de ter encerrado um incômodo tabu no estádio. Em outubro do ano passado a equipe venceu o São Paulo dentro da sua casa depois de 16 anos de jejum e deve ter em campo no próximo clássico uma formação bem parecida, graças ao retorno de jogadores importantes.

O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar na primeira partida da semifinal do Paulista oito jogadores que foram titulares na vitória por 2 a 0 sobre o rival em outubro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. O alto número de atletas mantidos se deve à presença nesta partida de sábado do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gómez, que estiveram nos últimos dias em compromissos com suas seleções.

O paraguaio Gómez, inclusive, marcou um dos gols da vitória de 2018. O outro foi de Deyverson. Naquela partida, o Palmeiras escalou os titulares com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Victor Luis; Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima; Dudu, Hyoran e Deyverson. Desta formação, só não devem atuar na semifinal Moisés, Lucas Lima e Hyoran, que devem dar lugar respectivamente a Bruno Henrique, Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa.

O zagueiro Luan também deve ser uma novidade no time. Ausente nos último oito jogos por lesão na coxa esquerda, o defensor tem treinado com o grupo nos últimos dias. Além da semifinal, o Palmeiras também divide as atenções com a Copa Libertadores. Na terça-feira a equipe enfrenta em Buenos Aires o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos.