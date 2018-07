Palmeiras deve ter novas dispensas na próxima semana

Como ainda enfrenta o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão, o Palmeiras não poderia anunciar a dispensa de todos os jogadores que estão na lista do técnico Gilson Kleina. Afinal, faltariam peças para montar o time no clássico.

A tendência é que mais três jogadores sejam dispensados na semana que vem: o lateral-direito Artur e os zagueiros Román e Thiago Heleno, todos com contrato que acaba agora no final do ano. Assim, o Palmeiras espera ampliar a reformulação do elenco do rebaixamento.

Até agora, cinco jogadores com contrato até o final do ano já foram dispensados: o lateral-esquerdo Leandro, o volante João Vitor, o meia Daniel Carvalho e os atacantes Betinho e Obina. Além disso, outros 11 nomes do elenco palmeirense foram colocados à disposição para outros clubes: os goleiros Pegorari e Carlos, os laterais Fabinho Capixaba, Luís Felipe e Gerley, os zagueiros Leandro Amaro e Wellington, o volante Tinga, o meia Patrik e os atacantes Daniel Lovinho e Tadeu.

Enquanto faz essa grande reformulação do elenco para a próxima temporada, Gilson Kleina define no treino da tarde desta sexta-feira a escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos no clássico de sábado. E ele deve apostar novamente nos garotos das categorias de base.