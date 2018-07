Robinho e Cleiton Xavier devem voltar ao Palmeiras na quarta

O Palmeiras pode ter novidades para encarar o Sport, sábado, às 21h, no estádio do Pacaembu. O técnico Marcelo Oliveira comandou um treinamento no local do jogo, sem a presença da imprensa e relacionou o atacante Kelvin como principal novidade para a partida. Para quarta-feira, diante do Fluminense, Cleiton Xavier e Robinho podem voltar.

Os dois jogadores estão em processo final de recuperação e nesta sexta-feira já fizeram treinos no gramado e têm grandes chances de atuarem diante do Fluminense. “Tenho essa expectativa. Para sábado não dá, mas para quarta depende da evolução dos dois, mas estamos preparando ele para o jogo”, disse o treinador palmeirense.

Para o jogo de sábado, Marcelo Oliveira não quis adiantar quem joga, mas a tendência é que ele escale um time misto. O volante Andrei é desfalque certo, pois recebeu o terceiro cartão amarelo. Outra ausência certa é Victor Ramos, com desgaste muscular. Arouca, Gabriel e Fellype Gabriel continuam foram, machucados. Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro podem atuar,

Sobre a possibilidade de enfraquecer a equipe no Brasileiro para priorizar a Copa do Brasil, Marcelo Oliveira disse que a ordem é acreditar na força do elenco.

"Se você coloca o time em um período curto para jogar de forma intenso, como o momento exige, certamente alguém pode machucar e ao mesmo tempo, desfigurar o time é um risco. Temos que acreditar na capacidade física dos nossos jogadores e do nosso elenco. Olhar o perfil físico dos jogadores e ver quem pode aguentar melhor", explicou.

Entre mistérios e dúvidas, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; João Pedro, Jackson, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Amaral, Mouche, Allione e Rafael Marques; Alecsandro (Cristaldo).

Confira os 23 convocados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Lucas, João Pedro, João Paulo e Egídio

Zagueiros: Vitor Hugo, Nathan, Jackson e Leandro Almeida

Volantes: Amaral, Thiago Santos e Matheus Sales

Meias: Allione e Zé Roberto

Atacantes: Kelvin, Rafael Marques, Dudu, Alecsandro, Lucas Barrios, Mouche, Gabriel Jesus e Cristaldo