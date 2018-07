Palmeiras deve ter zagueiro do profissional na Copa SP

SÃO PAULO - O Palmeiras pode contar com um reforço de peso para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início do ano que vem. O zagueiro Thiago Martins, que fez parte do elenco principal nesta temporada, será "rebaixado" para o time sub-20 que vai disputar a principal competição da categoria. Antes da Copinha, o zagueiro de 18 anos vai disputar também o Campeonato Brasileiro Sub-20, no Rio Grande do Sul, ainda neste ano.

A tendência é a de que, após disputar os dois campeonatos, o jogador que veio do Mogi Mirim ganhe alguns dias de férias e retorne ao time principal já com o Campeonato Paulista em andamento. Thiago Martins atuou pela primeira vez no time principal do Palmeiras na partida contra a Chapecoense, pela última rodada da Série B, sábado passado, em Chapecó. O zagueiro vai repetir os passos do atacante Vinícius, que também chegou a disputar alguns torneios da base enquanto já fazia parte do time profissional.