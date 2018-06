Palmeiras deve trocar de fornecedor de material esportivo em 2019

O Palmeiras está em negociação para definir o fornecedor de material esportivo do próximo ano. Como contrato em vigor, com a Adidas, vale somente até o fim do ano, o clube tem conversado em três frentes e a empresa atual é a menos cotada no momento para vestir a equipe na próxima temporada. As favoritas para fechar com o time para 2019 são a Puma e a Topper.

+ Roger Machado minimiza empate e fala em aprendizado

+ Borja agradece vinda de técnico: 'Deus pôs ele na minha vida'

Conforme publicado pelo portal UOL e confirmado pelo Estado, as propostas da Puma e da Topper são as mais interessantes no momento. A diretoria quer definir a situação o quanto antes, para dar tempo de as empresas produzirem os uniformes, o clube aprovar os novos modelos e depois disso, ser realizada a distribuição do material esportivo.

A Adidas fornece o material esportivo do time desde 2006. O acordo gera atualmente R$ 20 milhões ao Palmeiras. Como a diretoria pretende receber mais, neste primeiro momento a proposta da empresa alemã é a menos apreciada. A proposta não foi considerada vantajosa e as conversas para renovar não progrediram nos últimos meses.

Por isso, dentro do Palmeiras as outras duas concorrentes aparecem na frente neste momento. Tanto a Topper como a Puma agradaram ao clube pelas condições do contrato, rede de distribuição, qualidade do material produzido e repasse nos royalties na venda de camisas. As duas marcas jamais foram as fornecedoras da equipe.