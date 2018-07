Palmeiras deve trocar Edinho por Adriano 'Michael Jackson' do Flu

O Palmeiras está muito perto de anunciar a contratação do atacante Adriano. Mas não se trata exatamente do Imperador, atualmente na Roma. O clube paulista e o Fluminense acertam os últimos detalhes para trocar do volante Edinho por Adriano "Michael Jackson".

O meio-campista palmeirense deve ir para o campeão brasileiro, que cederá o atacante de 22 anos, destaque em 2010 jogando emprestado ao Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou 15 gols pela equipe baiana na competição.

Além de ceder o jogador revelado nas categorias de base de Xerém, o Fluminense também está disposto a pagar diferença em dinheiro para contar com Edinho nas Laranjeiras. Ele foi um dos jogadores pedidos pelo técnico Muricy Ramalho.

Se o Adriano que está perto de chegar ao Palestra não é o Imperador, pelo menos esse também tem um apelido de celebridade: Michael Jackson. O garoto passou a ser chamado assim por festejar seus gols fazendo passos de dança parecidos com os do astro.