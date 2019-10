Palmeiras deverá ter voltas de Willian e Marcos Rocha no clássico com o São Paulo

O técnico Mano Menezes deve ter o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Willian à disposição para o clássico contra o São Paulo, quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores se recuperam de desgastes físicos e não enfrentaram o Avaí na vitória por 2 a 1 conquistada na noite do último domingo, em Florianópolis, mas treinaram durante o final de semana na Academia de Futebol.

Já a situação do atacante Luiz Adriano é mais complicada. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no começo do clássico contra o Santos, no último dia 9, da Vila Belmiro, e ainda não deverá ficar disponível para o duelo de quarta-feira com os são-paulinos.

“Bem provável que, destes jogadores que estão fora, Luiz Adriano não esteja ainda no clássico. Temos uma chance com Marcos Rocha e Willian. Quando chegarmos e fizermos o primeiro treino da semana, vamos começar a avaliar as possibilidades e condições individuais de cada um", adiantou Mano Menezes, em entrevista coletiva depois do jogo de domingo, na capital catarinense.

"É um jogo grande, importante. Temos que entrar nele com quase todas as condições para render bem”, completou o treinador, que viu a sua equipe chegar aos 57 pontos na vice-liderança do Brasileirão e continuar dez atrás do líder Flamengo - em outro duelo da noite deste domingo, o time carioca bateu o CSA por 1 a 0, no Maracanã.