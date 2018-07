Palmeiras deverá ter zaga reserva contra o Inter no Beira-Rio

O técnico Dorival Júnior pode ter ainda mais problemas para escalar o Palmeiras que enfrenta o Internacional sábado, às 19h30, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Além da situação perigosa da equipe, que luta para não entrar na zona de rebaixamento, o treinador ainda corre o risco de ter que escalar o time sem seus dois zagueiros titulares.

Nathan é certo que não atua, porque recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba. Diante dos paranaenses, Tobio não atuou porque se recuperava de dores musculares na coxa e, pelo jeito, o argentino deverá continuar fora de combate. Ele não treinou no gramado nesta terça e quarta-feira. Caso não consiga treinar na quinta pela manhã, é provável que ele nem viaje para Porto Alegre - o trabalho realizado nesta quinta na Academia de Futebol foi fechado para a imprensa.

Assim, Lúcio será mantido entre os titulares e a dúvida é para quem atuará ao seu lado. Victorino é o mais cotado, já que tem ficado no banco de reservas nas últimas partidas. Entretanto, o treinador pode ainda colocar Marcelo Oliveira, que volta de suspensão, na defesa. Outras duas opções, mas essas com poucas chances de aparecer são Wellington e Gabriel Dias.

Para o goleiro Fernando Prass, o escolhido, seja ele quem for, vai dar conta do recado. "Lúcio vinha jogando regularmente e ficou um tempo fora por lesão. Já o Victorino treina há bastante tempo e sem problemas com lesões", comentou.

O Palmeiras é o time com pior defesa do Campeonato Brasileiro. No total, a equipe levou 55 gols, tendo ainda o segundo pior saldo da competição, com 23 gols negativos. O pior é o Criciúma, com saldo negativo de 27, único clube que já está matematicamente rebaixado na competição.