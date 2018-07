Palmeiras dispensa Fellype Gabriel e Nathan é emprestado

O Palmeiras acertou o destino de mais dois jogadores nesta quarta-feira. O meia Fellype Gabriel acertou a rescisão de contrato e está livre para negociar com qualquer clube enquanto o zagueiro Nathan foi emprestado para o Criciúma e jogará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Fellype Gabriel chegou ao Palmeiras no início de maio do ano passado e fez apenas um jogo com a camisa alviverde. O meia sofreu com sucessivas lesões e praticamente não foi notado desde que chegou ao clube, por indicação do ex-técnico Oswaldo de Oliveira. O jogador já tinha sido liberado para procurar clube, mas a diretoria alviverde entendeu que seria melhor dispensá-lo em definitivo. Após uma reunião entre os dirigentes e representantes do atleta, foi acertada a rescisão amigável do contrato do jogador, que ia até maio de 2017.

Quanto a Nathan, o zagueiro revelado na base do Palmeiras recebeu recentemente diversas propostas, já que o técnico Cuca não parece contar com o atleta. O defensor chegou a ser inscrito na Copa Libertadores, mas também nem chegou a atuar no torneio. Nathan vai para o time catarinense como parte do pagamento pela contratação do atacante Róger Guedes. O Palmeiras já havia emprestado ao time catarinense o lateral-direito Taylor e mais atletas podem sair.

Na terça-feira, o Palmeiras acertou a troca com o Cruzeiro do meia Robinho e do lateral-direito Lucas. Em contra-partida, o time mineiro cedeu o lateral-esquerdo e meia Fabrício e o lateral-direito Fabiano. O técnico Cuca já disse algumas vezes que pretendia fazer mudanças no elenco e diminuir o número de atletas no time principal.